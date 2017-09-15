Выставку работ Левитана в Истре посетили более 30 тысяч человек

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в городском округе Истра завершила работу выставка, на которой были представлены картины Исаака Левитана, за время работы ее посетили более 30 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"В музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" завершила работу выставка "Исаак Левитан. Мастер русского пейзажа". С мая ее посетили более 30 тысяч человек. В рамках работы выставки прошел ряд интерактивных и образовательных мероприятий", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выставке были представлены яркие и знаковые полотна Левитана из собраний 14 музеев со всей страны: из Башкирии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Ялты, Ярославля, Костромы, Ростова, Москвы, Воронежской, Самарской, Ульяновской и Московской областей.

Как отмечается в материале, основу межмузейной экспозиции составили произведения этюдного характера, отражающие особенности и основную направленность живописи Исаака Левитана. Примечательно, что именно в творчестве этого художника, как считают исследователи, этюд впервые приобрел самоценность.

"Выставка работ Исаака Левитана, как и предыдущие межмузейные проекты, уже проведенные музеем "Новый Иерусалим", — это не просто культурное событие регионального масштаба, это шаг к качественно новому формату работы областного музея, новому уровню доступности искусства, когда Подмосковные жители получают возможность знакомиться с наследием величайших мастеров. В этом огромная образовательная и просветительская миссия", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В рамках работы экспозиции прошел целый ряд образовательных, интерактивных экскурсий и семейных программ выходного дня для детей и взрослых.