Немецкая компания построит в Подмосковье завод по производству радиаторов

МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Немецкая компания Kermi приступила к строительству в Подмосковье завода по производству отопительных радиаторов, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Старт строительству был дан в индустриальном парке "Ступино-1", сообщили РИА Недвижимость в министерстве. На заводе будут производить стальные радиаторы панельного типа. Завод площадью около 15 тысяч квадратных метров и производительностью до 600 тысяч радиаторов в год планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 1,4 миллиарда рублей.

"Мы обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, и другие продукты, которые производит компания, тоже могут в ближайшее время начать производить здесь", — сказал на церемонии закладки первого камня на месте будущего завода первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Дальнейшее развитие производственного проекта предусматривает локализацию производства радиаторов и других товарных категорий, производимых Kermi GmbH, таких как конвекторы и дизайн-радиаторы.