В подмосковной Балашихе открыли мемориальную доску ветерану ВОВ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В школе №21 в микрорайоне Дзержинского генерал армии Виктор Золотов совместно с Майей Наливалкиной, вдовой генерал-лейтенанта, ветерана Великой Отечественной войны и внутренних войск, открыл памятную доску Дмитрию Алексеевичу Наливалкину. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы открываем мемориальную доску легендарному человеку – генерал-лейтенанту Дмитрию Алексеевичу Наливалкину. Всю свою жизнь он посвятил защите родной земли. Мы отдаем дань уважения великой личности и патриоту своей страны", — отметил директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

По мнению директора Росгвардии, данное мероприятие еще больше сплотит школу и дивизию имени Ф. Э. Дзержинского. Виктор Золотов вручил сертификаты образовательному учреждению на приобретение компьютерной техники, а также обратился к учащимся, отметив, что молодому поколению важно помнить и чтить историю своей страны.

В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Балашихи Сергей Юров, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Булавин, командование Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, ученики школы и педагоги, а также местные жители. Почетные гости и жители возложили цветы к мемориальной памятной доске.

Сын ветерана Валерий Наливалкин поблагодарил за доброе и уважительное отношение к Дмитрию Алексеевичу Наливалкину.

"Он лично участвовал в решении вопросов по улучшению жизни военнослужащих дивизии и их семей. Дмитрий Алексеевич был из бедной семьи, его отец не владел грамотой. Но всю жизнь мой отец стремился учиться и окончил три высших учебных заведения", — рассказал сын ветерана Валерий Наливалкин.

Наливалкин Дмитрий Алексеевич родился 2 ноября 1925 года в Ставропольском крае. В годы Великой Отечественной войны он освобождал Николаев и Одессу, форсировал Днепр, участвовал в освобождении от немецко-фашистских войск Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Кроме того, участвовал в боях за Дебрецен и Будапешт. Дмитрию Алексеевичу Наливалкину было присвоено звание генерал-лейтенанта. Он командовал дивизией имени Ф.Э. Дзержинского с 1974 по 1982 годы.