Новый перинатальный центр открылся в подмосковном Щелкове

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Это уже второй подобный центр, который открыли в 2017 году в Подмосковье.

Новый перинатальный центр в Щелкове сегодня открыли министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

"Пришло время, когда мы открываем высокотехнологичные перинатальные центры в партнерстве с Минздравом Российской Федерации по президентской программе. То, что сегодня происходит – очень долгожданный момент", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что сегодня регион имеет возможность оказывать самую высокотехнологичную, высококачественную медицинскую помощь при родовспоможении и не только.

"Тот центр, в котором мы сейчас находимся, это золотой стандарт. Это очень высокого уровня центр, который, я бы сказала, даже имеет преимущество перед уже открытыми перинатальными центрами", — сообщила Вероника Скворцова.

Министр отметила, что это мощнейший центр репродуктивного здоровья. Здесь создана команда высочайших специалистов по развитию ЭКО и по решению проблем для тех семей, у которых не получается самостоятельно родить ребенка. Кроме того, она обратила внимание, что около половины закупленного медоборудования в новом перинатальном центре — отечественного производства.

"Это консультативно-диагностический центр, оснащенный по последнему слову техники. Я хочу отметить, что Московская область славна тем, что на ее территории развивается медицинская промышленность очень быстро, формируются локализованные производства ведущих производителей мира", — добавила Вероника Скворцова.

Перинатальный центр в Щелкове начал работу в тестовом режиме 30 августа. И уже первый малыш родился в ночь на 31-е августа. На сегодняшний день, в новом центре на свет появились уже 63 ребенка, а 9 из них — только за последние сутки.