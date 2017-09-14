Депутаты Мособлдумы провели первое заседание после каникул

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Областные парламентарии успели рассмотреть более 20 вопросов на первом осеннем заседании.

Принятие бюджета Московской области председатель Мособлдумы и лидер фракции "Единая Россия" Игорь Брынцалов назвал приоритетной задачей осенней сессии, сообщил телеканал "360". Законопроект должен быть внесен в областную Думу в конце октября 2017 года.

"Среди первоочередных задач на эту сессию — это принятие, прежде всего, областного бюджета на 2018, плановый период 2019-20 годов", — сообщил Игорь Брынцалов.

Коммунисты подготовили свой пакет законодательных инициатив. По мнению членов фракции, одна из ключевых задач — это проект областного закона о "детях войны". Подобные законы уже действуют в 18 регионах России. Закон подразумевает денежные выплаты или льготы тем гражданам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

"Это поколение было лишено детства, а сейчас они люди преклонного возраста. И в нынешней экономической ситуации они испытывают наибольшие трудности", — рассказал руководитель фракции КПРФ Мособлдумы Николай Васильев.

Члены либерал-демократической партии обратили внимание на проблемы многодетных семей. Они предлагают предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте обоим родителям. Либерал-демократы уверены, что дополнительных бюджетных расходов это не повлечет.

По мнению справедливороссов, в новом парламентском сезоне необходимо выдвинуть на рассмотрение законопроекты о трудоустройстве выпускников, а также о решении проблемы обманутых дольщиков.