В Подмосковье к концу года трудоустроят 38% инвалидов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Московской области рассчитывают, что до конца текущего года в регионе будут трудоустроены 38% инвалидов, в этом году необходимо трудоустроить более 13 тысяч инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Перед органами власти стоит задача обеспечить создание условий для трудоустройства к 2020 году не менее 50% лиц трудоспособного возраста с инвалидностью. В конце 2017 года этот показатель в Московской области должен достичь 38%", — приводятся в материале слова Забраловой.

Она добавила, что в рамках соглашения между Рострудом и правительством Московской области в этом году нужно трудоустроить более 13 тысяч инвалидов.

"Мы принимаем все меры, чтобы качественно и в полной мере обеспечить реализацию права на труд лиц с ограниченными возможностями. Так, например, в настоящее время у нас трудоустроено более 33 тысяч инвалидов. Этот показатель мы будем увеличивать", — заверила Забралова.