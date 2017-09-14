В подмосковных Мытищах появится новый малоэтажный жилой комплекс

МОСКВА, 14 сен — РИА новости. Рабочие приступили к строительству малоэтажного жилого комплекса общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства первой очереди малоэтажного жилого комплекса, расположенного северо-западнее деревни Сухарево на участке 12 в селе Федоскинское городского округа Мытищи", — сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, первый этап строительства включает возведение четырехэтажных домов — корпусов 7 и 8 общей площадью 54,7 тысячи квадратных метра. Новостройки рассчитаны на 236 квартир.

Как отмечается в материале, при благоустройстве планируется установка игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм, фонарей и озеленение территории. Застройщиком объекта выступает ООО "Катуар Девелопмент".

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 4 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства — 3 квартал 2019 года", — отметил Тагиев.