Пять новых компаний могут разместить на территории ОЭЗ "Исток" и "Дубна"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Инвестиции новых резидентов ОЭЗ Московской области превысят 1 миллиард рублей.

Экспертный совет ОЭЗ технико-внедренческого типа Московской области согласовал размещение пяти компаний в особых экономических зонах "Исток" и "Дубна".

Об этом стало известно в ходе совещания, которым руководил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, сообщил телеканал "360".

На совещании также огласили экспертную оценку бизнес-планов, которые представили вероятные резиденты ОЭЗ. Помимо этого, удалось согласовать бизнес-планы некоторых действующих резидентов ОЭЗ ТВТ "Дубна" на изменение условий договора об осуществлении деятельности.

Новыми резидентами ТВТ "Исток" могут стать ООО "Гигант-комплексные системы", ООО "РСД Лаб". Кроме того, резидентами ОЭЗ ТВТ "Дубна" планируют стать ООО "ЛС-Энерго", ООО "НПО "Силовая Электроника", ООО "Эверс". От компаний требуется подготовить необходимую документацию.