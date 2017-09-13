Американские компании увеличили объем инвестиций в Подмосковье

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Интерес инвесторов из США к Подмосковью растет.

Американские компании стали больше инвестировать в подмосковные производства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Дениса Буцаева, заместителя председателя правительства Московской области и министра инвестиций и инноваций региона. Объем инвестиций в производства на территории Московской области увеличился на 6-9% по сравнению с 2016 годом.

Обе стороны — и Россия, и США столкнулись с многочисленными препятствиями в связи с непростыми внешнеполитическими обстоятельствами, сказал Денис Буцаев. Но и США, и Россия надеются, что худшее позади, и возможности для развития новых проектов со стабилизацией отношений между странами и ростом интереса американских инвесторов к российскому и подмосковному рынкам расширятся.

Денис Буцаев подчеркнул, что для рынка Московской области рост инвестиций важен тем, что происходил при не самых благоприятных обстоятельствах, но тем не менее, объемы инвестирования составили порядка 400 миллионов долларов.

Зампред правительства Московской области уточнил, что в регион за три последних года пришло сразу несколько известных в мире крупных компаний. General Electric, построившая в Люберецком районе завод по производству медицинского оборудования, уже пригласила губернатора области Андрея Воробьева на открытие. Планируется, что оно состоится уже в октябре этого года.