Шестьдесят предприятий представят Подмосковье на туристической выставке

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Зампред областного правительства Ольга Забралова заявила о необходимости наращивать туристический потенциал.

Московскую область на Международной туристской выставке "Отдых Leisure 2017" будут представлять 60 предприятий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

Туристская выставка откроется 19 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной в Москве и будет идти три дня.

На стенде Московской области представят туристский потенциал региона. Согласно концепции, на стенде будет комплексно продемонстрированы возможности Подмосковья в сфере туризма.

Представители компаний расскажут посетителям выставки о событийных мероприятиях на территории Московской области. Кроме того, гости смогут ознакомиться с информацией по турам выходного дня, экскурсионным и оздоровительным турам, узнать о новых туристических маршрутах и паломнических поездках.

Заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова напомнила о необходимости наращивать туристический потенциал Московской области.

"Мы по праву гордимся богатой культурой, историей, уникальной природой Подмосковья и готовы делиться этим с каждым туристом, приезжающим к нам", – сказала Ольга Забралова.

Туристская выставка "Отдых Leisure 2017" расположится на 14,5 тысячи квадратных метров. В ней примут участие 674 участника — как из России, так и из других стран. В программе выставки — более 130-ти деловых мероприятий. Главная задача — определить перспективные направления развития туристского рынка страны, а также продемонстрировать уникальный потенциал российских регионов в сфере туризма.

Выставка "Отдых Leisure 2017" — ведущее отраслевое мероприятие осенне-зимнего сезона. Основная задача мероприятия — укрепление партнерских отношений и стратегическое развитие новых туристических услуг.