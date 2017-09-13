Подмосковные предприятия примут участие в выставке туриндустрии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В международной выставке в сфере отдыха и туризма "Отдых Leisure 2017", которая стартует 19 сентября в "Экспоцентре" на Красной Пресне, примут участие свыше 60 предприятий из 30 муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По данным пресс-службы, концепция консолидированного стенда Подмосковья предполагает комплексную демонстрацию туристского потенциала региона. Гостям выставки представят информацию по экскурсионным, оздоровительным турам и турам выходного дня, паломническим поездкам, новым туристическим маршрутам, расскажут о событийных мероприятиях в Московской области.

"Необходимо наращивать туристический потенциал Московской области. Мы по праву гордимся богатой культурой, историей, уникальной природой Подмосковья и готовы делиться этим с каждым туристом, приезжающим к нам", — подчеркнула Забралова.

Выставка "Отдых Leisure 2017" — ведущее отраслевое мероприятие осенне-зимнего сезона, эффективная бизнес-площадка для укрепления партнерских связей и стратегического развития новых турпродуктов. Под экспозиции отведено 14,5 квадратных метров площадей. В программе — 674 участника из России и других стран, более 130 деловых мероприятий.