В Подмосковье наладят производство томографов

КРАСНОГОРСК, 13 сен — РИА Недвижимость. Томографы начнут производить в Наро-Фоминском районе в 2018 году, сообщил журналистам коммерческий директор компании "Philips Россия" по здравоохранению Дмитрий Лисогор.

"Ультразвуковое медицинское оборудование компания Philips начнет производить в Подмосковье в этом году. На следующую неделю уже запланирована отгрузка первых единиц продукции заказчику. В 2018 году на территории региона компания приступает к производству компьютерных томографов", — сказал Лисогор журналистам после встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством Американской торговой палатой и бизнес-сообществом Подмосковья.

Он отметил, что второе направление сотрудничества — развитие ранней диагностики рака молочной железы и производство скрининговых систем. "В Нидерландах, например, эта программа уже привела к снижению смертности от онкологических заболеваний", — сказал Лисогор.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области подписано компанией "Philips Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума.