В подмосковных Люберцах открывается завод по выпуску медоборудования

КРАСНОГОРСК, 13 сен — РИА Недвижимость. Завод General Electric, который будет производить медицинское оборудование, откроется в подмосковных Люберцах в октябре, сообщил журналистам президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко.
"На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, где обсуждались перспективы сотрудничества, представители американских компаний пригласили его на закладку камней в фундамент будущих предприятий. Компания General Electric пригласила губернатора на открытие своего завода в Люберцах, которое состоится в октябре", — сказал Родзянко.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, также принимавший участие в мероприятии, отметил увеличение объемов американских инвестиций в Подмосковье на 6-9% по сравнению с прошлым годом. Он уточнил, что инвестиции американских компаний в производство в Московской области в 2016 году составили 400 миллионов долларов.