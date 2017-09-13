В подмосковных Люберцах открывается завод по выпуску медоборудования

КРАСНОГОРСК, 13 сен — РИА Недвижимость. Завод General Electric, который будет производить медицинское оборудование, откроется в подмосковных Люберцах в октябре, сообщил журналистам президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко.

"На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, где обсуждались перспективы сотрудничества, представители американских компаний пригласили его на закладку камней в фундамент будущих предприятий. Компания General Electric пригласила губернатора на открытие своего завода в Люберцах, которое состоится в октябре", — сказал Родзянко.

Ранее сообщалось, что компания General Electric Healthcare откроет завод по производству медицинского оборудования в поселке Малаховка Люберецкого района. Производство перенесено в Подмосковье из Москвы. При переносе предприятия запланировано увеличение количества продуктовых линий — с 3 до 10. В приоритете — производство оборудования для перинатальных центров. Завод, в частности, будет выпускать реанимационные системы для вынашивания недоношенных новорожденных, мониторы для отслеживания состояния пациентов, компьютерные томографы, ультразвуковые аппараты среднего класса. Объем инвестиций оценивается в 10 миллионов долларов.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, также принимавший участие в мероприятии, отметил увеличение объемов американских инвестиций в Подмосковье на 6-9% по сравнению с прошлым годом. Он уточнил, что инвестиции американских компаний в производство в Московской области в 2016 году составили 400 миллионов долларов.