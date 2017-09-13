Подмосковный рыбопитомник заплатит двойной штраф

МОСКВА, 13 сен — РИА Недвижимость. Рыбопитомник из Рузского района Подмосковья заплатит двойной штраф — 180 тысяч рублей — за незаконное использование речных вод, сообщается в материалах пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

АО "Озернинский рыбопитомник" нарушает водоохранное законодательство РФ, отбирая воду из реки Переволочни в Рузском районе, говорится в сообщении. В результате река мелеет, что вызывает многочисленные жалобы жителей села. Просьбу Минэкологии Подмосковья увеличить размер штрафа в отношении предприятия, которое предоставляет услуги платной рыбалки в деревне Барынино Рузского района, рассмотрел мировой суд. В итоге размер штрафа будет увеличен вдвое.

"Общество было оштрафовано на 90 тысяч рублей за незаконный отбор воды из реки Переволочни для пополнения своих рыбонагульных прудов. Однако АО не оплатило штраф. Теперь, по постановлению мирового судьи нарушителю предстоит выплатить штраф в двойном размере", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.