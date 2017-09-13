Буцаев: объем американских инвестиций в Подмосковье вырос за год на 6-9%

КРАСНОГОРСК, 13 сен — РИА Недвижимость. Объем инвестиций американских компаний в Подмосковье вырос за год на 6-9%, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

"Динамика инвестиций американских компаний в Московскую область составила от 6 до 9 процентов по объемам прошлого года", — сказал Буцаев после встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством Американской торговой палаты в России.

Буцаев добавил, что, по его данным, объем американских инвестиций в Подмосковье в 2016 году составил порядка полумиллиарда долларов.

Всего в Подмосковье зарегистрирована 81 компания с участием американского капитала. Они занимаются производством кондитерских изделий, кормов для животных, фармпрепаратов, машиностроением и др.

Министр инвестиций и инноваций отметил, что большинство продукции производится на экспорт. "Для нас особо важно было услышать, что в текущем варианте американские инвесторы рассматривают Подмосковье как место производства на экспорт не только в страны СНГ, но и за пределы Восточной Европы", — сказал Буцаев.