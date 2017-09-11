Более 100 медработников получили льготную ипотеку в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. 113 подмосковных медицинских работников приобрели жилье по программе "Социальная ипотека" с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Программа "Социальная ипотека" избавляет заемщика от выплаты первоначального кредитного взноса и стоимости недвижимости. По факту он должен выплачивать лишь проценты по кредиту. В 2017 году в региональном бюджете заложены средства на выдачу льготной ипотеки 280 медработникам.