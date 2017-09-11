В подмосковных Химках появится новый жилой дом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Извещение о начале строительства жилого дома (корпус 1) в микрорайоне Сходня в городском округе Химки поступило в Главгосстройнадзор Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"В рамках второй очереди будет построен 17-этажный трехсекционный жилой дом общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров. В новостройке предусмотрено размещение 286 квартир, среди которых: однокомнатных — 184, двухкомнатных — 68, трехкомнатных — 34. Площадь квартир составит 12,4 тысячи "квадратов", — приводятся в материале слова начальника Главгосстройнадзора региона Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, на прилегающей территории будут обустроены гостевые парковки, детские и спортивные площадки, места для отдыха, выполнено озеленение. Плановый срок завершения строительства — первый квартал 2019 года.

Как отмечается в материале, надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 3 Главгосстройнадзора. Застройщиком объекта выступает ООО "Стройгрупп", генподрядчиком — ООО "ПроектЭлектроМонтажСтрой".