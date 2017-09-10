Иностранные наблюдатели оценили организацию выборов в Подмосковье

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели, приехавшие в Московскую область, положительно оценили организацию выборов в регионе, сказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова журналистам.
Она рассказала, что в избиркоме поделились с иностранными коллегами опытом работы с наблюдателями и наработками в организации надомного голосования.
В единый день голосования на территории Подмосковья проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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