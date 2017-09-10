Иностранные наблюдатели оценили организацию выборов в Подмосковье

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели, приехавшие в Московскую область, положительно оценили организацию выборов в регионе, сказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова журналистам.

"Я встречалась в Коломенском городском округе с наблюдателями из Чехии и Швеции, они оценивают в целом положительно избирательный процесс Подмосковья... Очень были удивлены тому, что избиратели Подмосковья доверяют комплексам обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), у них избиратели верят исключительно бумаге", - сказала Коновалова.

Она рассказала, что в избиркоме поделились с иностранными коллегами опытом работы с наблюдателями и наработками в организации надомного голосования.

В единый день голосования на территории Подмосковья проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.