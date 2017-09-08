Экологи оценят ущерб от закрытой свалки "Съяново" в Подмосковье

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Ущерб от закрытого мусорного полигона "Съяново" в Серпуховском районе оценят специалисты Минэкологии Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.

"Специалисты Минэкологии проведут экологическую экспертизу на закрытом полигоне "Съяново" в Серпуховском районе. Экспертиза пройдет в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом в отношении ООО "Первая гильдия", которое эксплуатировало полигон вплоть до его закрытия в сентябре 2016 года", – сообщается в пресс-релизе.

Как говорится в нем, в ходе следственных действий были выявлены нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"). Осужденным по данной статье грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Следствие, в частности, установило, что на полигоне произошел разлив фильтрата на площади более 100 тысяч квадратных метров, что причинило ущерб на сумму свыше 65 миллионов рублей. В том числе были загрязнены земли лесного фонда общей площадью более 11 гектаров, указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Первая гильдия" самоустранилась от эксплуатации полигона, что привело к его возгоранию в феврале 2017 года.