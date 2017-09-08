В Подмосковье электроснабжение на выборах обеспечат 503 бригады

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более пятисот бригад энергетиков обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков в Единый день голосования в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в Единый день голосования 10 сентября в оперативной готовности будут находится 503 бригады (более 2300 человек) и более 2500 единиц спецтехники. Это аварийно-восстановительные бригады крупных энергокомпаний, работающих на территории региона — МОЭСК и "Мособлэнерго", — сказал Пестов.

По данным пресс-службы, накануне Единого дня голосования для повышения надежности электроснабжения избирательных участков на территории Московской области были приняты дополнительные меры. Были подготовлены и распределены на территории региона, с учетом минимизации времени доставки и подключения, резервные источники электропитания — передвижные электростанции различного класса мощности, проведены дополнительные тренировки и инструктажи.

"В Единый день голосования энергетики Подмосковья будут приведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения технологических нарушений на объектах выработана схема оперативного реагирования аварийно-восстановительных бригад. Выработан порядок взаимодействия и экстренной связи между всеми ведомствами и службами", — отметил Пестов.