ЖК-долгострой ввели в эксплуатацию в подмосковной Ивантеевке

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты министерства строительного комплекса Московской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта долевого строительства, расположенного в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Жилой комплекс "Искра" в городе Ивантеевка введен в эксплуатацию. Тем самым обеспечены права 280 граждан, являющихся соинвесторами данного объекта долевого строительства", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.По данным пресс-службы, 18-этажный четырехсекционный объект жилищного назначения, застройщиком которого является ООО "Люная Риэл Эстейт", расположен по Центральному проезду в квартале №6 в Ивантеевке Московской области. Долгострой находился на контроле министерства строительного комплекса в связи с существенным нарушением сроков ввода в эксплуатацию.

Правительство Московской области проводит мониторинг всех объектов жилого назначения, строящихся в рамках 214-ФЗ, для того чтобы установить случаи нарушения нормативных сроков завершения этапов строительства, и, таким образом, выявить проблемы на объектах в ранней стадии строительства, дополняется в сообщении.

"С начала 2017 года в результате своевременно проведенных мероприятий были решены проблемы 722 участников долевого строительства по 5 объектам, находящимся "в зоне риска", — прокомментировал Пахомов.