Воробьев наградил жительниц региона за заслуги в воспитании детей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Трем женщинам вручили знаки "Материнская слава".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил многодетных жительниц Ступина, Фрязина и Домодедова знаком "Материнская слава". Всем женщинам также будет разово выплачено по сто тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

"За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить знаком "Материнская слава": Андрееву Светлану Владимировну, городской округ Ступино Московской области; Рудину Елизавету Владимировну, городской округ Фрязино Московской области; Тулупову Наталью Алексеевну, городской округ Домодедово Московской области", — объявил Андрей Воробьев.

Почетный знак "Материнская слава" вручают жительницам Московской области, воспитывающим более пяти рожденных или усыновленных детей. Знаком награждаются многодетные матери, проживающие на территории Московской области более пяти лет, дети которых не достигли совершеннолетнего возраста.