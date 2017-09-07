Завод по производству лифтов появится в Подмосковье

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первая партия лифтов будет произведена в подмосковном Красногорске уже в этом году.

Презентация проекта завода по производству лифтов прошла в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на администрацию городского округа. Планируется, что первая партия лифтов будет выпущена до конца текущего года.

Для "Красногорского лифтостроительного завода" уже подобраны производственные площадки, помещения под склады и офисы. Учредителем завода является "Первая лифтовая компания". Это одно из крупнейших предприятий этой отрасли в Москве, Подмосковье и ряде других регионов.

Порядка 60% комплектующих для нового завода будут изготавливать в России.

Новое предприятие будет создано при участии белорусского завода "Могилевлифтмаш". Кроме того, в производстве задействуют технические решения китайских специалистов.

Планируется, что за два года новый завод в Красногорске сможет войти в тройку крупнейших производителей лифтов в стране.

Рынок лифтовой отрасти растет в связи с программами по замене старых подъемников. В России за 3-5 лет, по словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, будет заменено более 27 тысяч лифтов.