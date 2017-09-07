В Подмосковье порядка 200 льготников получили жилье в этом году

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. Около двухсот льготников Подмосковья получили жилье в 2017 году, говорится в сообщении областного Минстроя.

"С начала 2017 года в рамках реализации жилищных программ Московской области порядка 200 граждан льготных категорий обеспечены жильем", — сообщается в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, в рамках реализации областной подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" жилищные субсидии получили 20 многодетных семей, которым на приобретение жилья выделены бюджетные средства в размере более 166 миллионов рублей. В настоящее время семь многодетных семей уже получили субсидии и приобрели жилые помещения, оставшимся 13 семьям администрации муниципалитетов оказывают помощь в подборе жилья и оформлении документов.

На реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в текущем году предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. На сегодняшний день 180 семей приобрели новое жилье. Еще 104 семьи оформляют документы, 29 семей выбирают помещение, говорится в сообщении.

Также на 2017 год из федерального бюджета для Московской области выделено более 16 миллионов рублей для предоставления социальной поддержки ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющим детей-инвалидов. В настоящее время обеспечены жильем 5 льготников этой категории, сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, из федерального бюджета выделено более 90 миллионов рублей. Этих средств достаточно для обеспечения жильем 26 семей. Из них семь семей приобрели жилье, до конца года администрации муниципальных образований должны оказать содействие еще 19 семьям данной льготной категории в получении денежных выплат на улучшение жилищных условий, указывается в сообщении регионального Минстроя.