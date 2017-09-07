Движение на дорогах в Подмосковье ограничат 17 сентября из-за велопробега

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. Движение по ряду автодорог Московской области будет ограничено в связи с проведением велозаездов 17 сентября, сообщается в материалах "Мосавтодора".

"Семнадцатого сентября 2017 года с 8.00 до 15.00 в связи с проведением массовой акции российского этапа международной серии велозаездов "GRAN FONDO RUSSIA 2017" будет ограничено движение автомобильного транспорта на региональных автодорогах", — говорится в документе.

Как указывается в нем, ограничения коснутся дорог в Клинском и Волоколамском районах Подмосковья на участках: Чисмена — Теряево с 0 километра по 21,5, Волоколамское шоссе с 97,1 километра по 100,9, Лотошино — Суворово — Клин с 0 километра по 8 километр в Волоколамском районе, а также Лотошино — Суворово — Клин с 20,2 километра по 33 километрв Клинском районе.

Для информирования автомобилистов на подъездах к участкам будут установлены информационные щиты и дорожные знаки, соответствующие временной организации дорожного движения. ГБУ МО "Мосавтодор" призывает автомобилистов заранее выбирать пути объезда.