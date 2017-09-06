В Подмосковье на лекарства для онкобольных выделили пять миллиардов рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Миллиард выделили на оснащение медицинских учреждений.

В 2017 году в Московской области было выделено более пяти миллиардов рублей для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и один миллиард на оснащение медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Московской области Тиграна Геворкяна.

"В 2017 году из регионального бюджета выделено около миллиарда рублей на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. На помощь нашим больным, нуждающимся в лекарственном обеспечении, со всех источников в 2017 году выделено более пяти миллиардов рублей", — сообщил Тигран Геворкян.

Он также отметил, что лечение в России по качеству не уступает лечению в зарубежных клиниках.

"Мы в числе лидирующих субъектов, которые добились определенных успехов и достижений по основным показателям работы онкологической службы: снижении смертности и одногодичной летальности", — заявил Тигран Геворкян.