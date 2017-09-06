В Люберцах ввели в строй свыше миллиона квадратных метров жилья за три года

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На территории городского округа Люберцы с 2014 по 2016 год ввели в эксплуатацию свыше одного миллиона квадратных метров жилья, наибольшая часть была сдана в эксплуатацию в прошлом году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"За три года, с 2014-го по 2016-й, в муниципалитете в эксплуатацию было введено 1105,3 тысячи квадратных метров жилья, большая часть в 2016 году — 469 тысяч квадратных метров", — сказал Ружицкий в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он отметил, что основной прирост объемов жилья в муниципалитете обеспечивает комплексная застройка микрорайонов №№7-8, 12, Зенино в Люберцах, а также активное жилищное строительство в поселках Красково, Октябрьский, Томилино.

В настоящее время, по словам Ружицкого, в муниципалитете реализуются три договора о развитии застроенной территории трех микрорайонов №№35Ж, 1А и 3-3А в городе Люберцы.

"Строительство нового жилья ведут застройщики ООО "Ареал" (построено 21,6 тысячи квадратных метров в микрорайоне 35Ж) и ООО СИК "САС" (построено 29,8 тысячи квадратных метров в микрорайоне 1А). По этим договорам уже снесено 26 аварийных домов, расселено 856 человек", — рассказал глава городского округа.

Он добавил, что застройщик ООО "Мастер Хауз" начал расселение домов, подлежащих сносу в микрорайоне 3-3А. Реализовать все заключенные договоры и в основном решить проблему сноса ветхого жилого фонда планируется в 2020 году.

Ружицкий также сообщил, что в Люберцах подписан договор с ООО "Реалинвест" о развитии застроенной территории микрорайона Птицефабрика в Томилине, по которому планируется расселить и снести 20 ветхих домов до 2024 года. В этом году будет построено около 340 тысяч квадратных метров жилья.