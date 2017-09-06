В двух технопарках Люберец создадут почти 1,4 тысячи рабочих мест

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В открывшихся технопарках "Лидер" и "Люберцы" на территории городского округа Люберцы создадут порядка 1,4 тысячи рабочих мест, в этих технопарках уже разместили производство несколько компаний, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"В этом году в Люберцах начали действовать два технопарка: технопарк "Лидер" в Малаховке площадью 16,2 тысячи квадратных метров и "Люберцы" в городе Люберцы площадью 46 тысяч квадратных метров. <…> В этих технопарках будут созданы около 1,4 тысячи рабочих мест", — сказал Ружицкий в интервью официальному порталу правительства Московской области.

По его словам, на территории технопарков уже разместили свое производство "Медицинские Технологии Лтд", Научно-технический центр МТ, GE Healthcare — подразделение General Electric и компания "Фармстил". Общий объем инвестиций составил 5,2 миллиарда рублей.

Ранее пресс-служба Корпорации развития Московской области сообщила, что в подмосковных Котельниках на базе Люберецкого коврового завода планируют разместить новый технопарк. Территория завода обеспечена всей необходимой инфраструктурой и обладает свободными производственными площадями для привлечения инвесторов.