До конца года в Люберцах достроят жилой комплекс для обманутых дольщиков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Строительство жилого комплекса в поселке Красково городского округа Люберцы, квартиры в котором ждут 484 обманутых дольщика, планируют завершить до конца текущего года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"В настоящее время в городском округе Люберцы остались 484 обманутых дольщика, которые купили квартиры в ЖК "Грин Сити" на улице Лорха в поселке Красково. Основной причиной задержки строительства ЖК стала нехватка финансирования, но сегодня этот вопрос решен. <…> Планируется, что строительство объекта будет завершено в декабре 2017 года", — сообщил Ружицкий в интервью официальному порталу правительства Московской области.

По его словам, на завершение строительства ЖК необходимо порядка 180 миллионов рублей. По решению Градостроительного совета Московской области, 70 миллионов рублей вложит ООО "Промстрой", а остальную сумму — около 110 миллионов рублей — инвестор ПАО "ГК "ПИК".

Глава также отметил, что ранее было принято решение об исключении ЖК из списка проблемных объектов. Генеральный подрядчик приступил к работам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Московской области Максиму Фомину следить за решением проблемы обманутых дольщиков. По словам зампреда, к концу года 2 тысячи обманутых дольщиков получат ключи от квартир.