В подмосковных Люберцах до конца года откроют четыре новых детских сада

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. До конца года в городском округе Люберцы планируют открыть четыре новых детских сада более чем на 900 мест, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"В городском округе Люберцы 47 дошкольных образовательных учреждений, которые в настоящее время посещают 15 092 ребенка. До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще три новых детских сада на 895 мест <…> Также в рамках государственно-частного партнерства планируется открыть частный детский сад на 60 мест "Мой мир детства", — сообщил Ружицкий в интервью официальному порталу правительства Московской области.

По его словам, частный детсад будет открыт в городе Люберцы на улице Новой, государственные детсад комбинированного вида №19 "Ручеек" на 235 мест и детский сад на 180 мест откроются на улице Кирова в микрорайоне 35Ж, еще один детский сад на 180 мест — в поселке Калинина.

Ружицкий также отметил, что в 2017-2018 учебном году в образовательные учреждения городского округа пошли более 30 тысяч детей, из них 3740 первоклассников. Для 1100 учеников 1 сентября открылась новая школа №28 на улице Вертолетной в городе Люберцы.