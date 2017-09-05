Большегрузы могут получить разрешение на проезд по Подмосковью по интернету

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Выдача разрешений на проезд по дорогам Подмосковья тяжеловесного транспорта теперь доступна в электронном виде, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Получить государственную услугу по выдаче специального разрешения на движение по региональным и муниципальным автомобильным дорогам тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства теперь можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru", — сообщается в документе. В нем уточняется, что процесс внутреннего документооборота будет осуществляться в электронном виде, что позволит экономить время на личном визите в учреждение.

Услуга предназначена для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, чьи тяжеловесные или крупногабаритные транспортные средства перемещаются по автомобильным дорогам регионального и муниципального значения, или путь следования транспортного средства проходит на территориях двух и более муниципальных образований в границах Московской области, говорится в материалах ведомства.

Результатом оказания услуги является выдача специального разрешения или мотивированный отказ в предоставлении услуги. Получение документов осуществляется на бумажном носителе через многофункциональные центры (МФЦ), заключается в сообщении.