Более 500 тысяч деревьев высадят в Подмосковье 16 сентября

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Более 500 тысяч деревьев посадят в Подмосковье 16 сентября во время ежегодной акции "Наш лес. Посади свое дерево", сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников на заседании регионального правительства.

"Более 500 тысяч деревьев планируется высадить во время акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая проводится пятый год подряд", – сказал Советников, докладывая региональному кабинету министров о подготовке к проведению акции.

Центральной площадкой в этом году станет участок возле деревни Топорково Щелковского района в 40 километрах от МКАД. Здесь на участке леса, вырубленного после поражения жуком-короедом, высадят более 30 тысяч деревьев. По словам руководителя подмосковного комлесхоза, на главной площадке планируется участие 7,5 тысяч человек, всего в Подмосковье в посадке деревьев примут участие 11 тысяч человек на 11 площадках.

Глава Щелковского муниципального района Алексей Валов по видеоселекторной связи рассказал о готовности района к акции. "Выделено 35 тысяч сеянцев, подготовлен инвентарь, оборудованы 800 парковочных мест, будут курсировать бесплатные автобусы от метро "Щелковская" и центра города Щелкова", – сказал Валов.