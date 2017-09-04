В Подмосковье пройдут выборы по 82 избирательным кампаниям

Голосование во время выборов президента РФ на избирательном участке в деревне Медвежьи Озера в Щелковском районе Подмосковья

Голосование во время выборов президента РФ на избирательном участке в деревне Медвежьи Озера в Щелковском районе Подмосковья

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на прошедшем сегодня совещании поручил своим заместителям организовать выборы качественно. Об этом сообщил телеканал "360". Как отметил глава региона, "выборы должны пройти без происшествий".

За голоса избирателей во второе воскресенье сентября, 10 числа, будут бороться более 2 000 кандидатов. В Московской области состоятся выборы глав муниципальных образований, представителей органов местного самоуправления и депутатов Московской областной думы.

Откроется свыше тысячи избирательных участков. Всего в Подмосковье 10 сентября пройдут выборы по 82 избирательным кампаниям.

"Обращаю внимание на подготовку, организацию, чтобы было удобно посетить избирательные участки жителям", — сказал Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Московской области.

Кроме того, на совещании с зампредами губернатор Подмосковья обсудил грядущую экоакцию "Наш лес. Посади свое дерево". В этом году масштабная высадка молодых деревьев состоится 17 сентября. На всей территории Московской области будет посажено 1,5 миллиона саженцев. Около 335 тысяч гектаров, пораженных жуком короедом, будет засажено молодым лесом.

45 миллионов деревьев (75 тысяч гектаров леса) уничтожил за последние несколько лет короед-типограф. Эта территория сопоставима с площадью Москвы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги.