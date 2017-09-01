Минкультуры Подмосковья проведет инфотур в Коломенский район 4 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Туроператоров и журналистов приглашают принять участие в информационном туре в подмосковную Коломну от министерства культуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры региона.

"Министерство культуры Московской области 4 сентября проводит информационный тур в Коломенский городской округ. В программе: посещение Коломенского краеведческого музея, музейной лавки-кондитерской кухмейстера Шведова, музейной лавки "Торговля мылом Суранова", Дома самовара, музейной фабрики пастилы, музея забытого вкуса "Коломенская пастила", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, туроператоры и журналисты познакомятся с условиями пребывания и культурно-познавательной программой туристов, путешествующих по Подмосковью. Всего до конца года будут проведены 20 инфотуров по самым популярным маршрутам региона.

Ранее Коломна вошла в топ-10 территорий Московской области с наибольшим туристическим потоком, напоминается в сообщении.

В июле-августе инфотуры были проведены в Сергиев Посад и Зарайск. В них приняли участие около 50 туроператоров и журналистов, заключается в пресс-релизе.