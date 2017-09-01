В Московской области открылись 11 новых школ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 8 тысяч учеников сели за парты 11 новых школ в Подмосковье, образовательные учреждения открылись в День знаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Сегодня в Подмосковье для более 8 тысяч учеников открыли свои двери 11 новых школ. Это образовательные учреждения, построенные в рамках государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" в девяти муниципалитетах. В Ленинском и Одинцовском районах открыты сразу по две новые школы, а также по одной школе в Балашихе, Королеве, Мытищах, Люберцах, Подольске, Чехове и Наро-Фоминске", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

По данным пресс-службы, все 11 школ укомплектованы современным оборудованием и мебелью, в них есть все необходимое для комфортной учебы.

Как отмечается в материале, в Балашихе на территории жилого комплекса "Ольгино Парк" в День знаний состоялось торжественное открытие новой школы на 450 мест. Школа построена за счет средств холдинговой компании ГВСУ "Центр" и передана на баланс муниципалитета.

Застройщик также выполнил оборудование всех классов необходимым инвентарем, в том числе, современными интерактивными досками.

В современном трехэтажном здании школы общей площадью около 20 тысяч квадратных метров размещены учебные и лабораторные помещения, классы для групп продленного дня, большой и малый спортивные залы, столовая с пищеблоком, мастерские, библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинские, административные и технические помещения. Кроме того, здание доступно для маломобильных групп населения, а также полностью укомплектовано мебелью, необходимым оборудованием и учебными пособиями. Новая школа позволила полностью ликвидировать вторую смену в школе №5 на Носовихинском шоссе.

Для учеников Одинцовской Зареченской средней общеобразовательной школы построены и введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения для проведения спортивно-рекреационных занятий.