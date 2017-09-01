В Подмосковье новый учебный год начался с урока по безопасности

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сотрудники подмосковных пожарно-спасательных подразделений провели 1 сентября в школах Московской области открытый урок по "Основам безопасности жизнедеятельности", говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Первого сентября в школах Подмосковья проведен открытый урок по "Основам безопасности жизнедеятельности", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, сотрудники пожарно-спасательных подразделений и добровольцы напомнили школьникам всех возрастов правила безопасности и порядок действий при возникновении пожаров и других чрезвычайных происшествий.

Как отмечается в материале, также специалисты напомнили учащимся и преподавателям правила пользования первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, продемонстрировали пожарно-спасательное оборудование и технику.

"Открытый урок — это первое масштабное мероприятие месячника безопасности, который традиционно проводится в сентябре во всех учебных заведениях Подмосковья. В рамках месячника будут организованы учебные эвакуации во всех школах региона, проведены экскурсии школьников в пожарно-спасательные гарнизоны и музеи пожарного дела, обновлены информационно-раздаточные материалы в школах на тему безопасного поведения при различных ЧС", — подчеркнул Пестов.