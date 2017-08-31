Ассоциацию педиатров Подмосковья создадут в ближайшее время

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Педиатры Московской области объединятся в ассоциацию в ближайший месяц.

Ассоциацию педиатров планируют создать в Московской области в ближайший месяц. Организация поспособствует решению профессиональных, общественных и внутренних проблем. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного педиатра Министерства здравоохранения Московской области, главного врача Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Нисо Одинаеву.

"Область большая, педиатров много, а профессионального сообщества педиатров в регионе нет. Мы обсудили этот вопрос с окружными педиатрами, с педиатрами на местах и встретили большую заинтересованность", – поделилась Одинаева.

Она добавила, что сейчас уже готовят все документы, за следующий месяц ассоциация будет создана.

Одинаева отметила, что в 2018 году с 14 по 16 августа планируется проведение первого съезда педиатров Подмосковья, где будут участвовать международные эксперты. Пока свое присутствие на съезде подтвердили 12 ученых из Европы и Америки, и почти 30 специалистов из различных регионов России.