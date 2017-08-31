Подмосковные дорожные службы починили с начала лета 260 тысяч ям

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В первую очередь избавлялись от ям, которые могут приводить в авариям.

За летний период 2017 года дорожные службы Московской области отремонтировали более 260 тысяч ям на трассах муниципального и регионального значения. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщил телеканал "360".

"Дорожные службы области ведут активную работу по ликвидации тех выбоин, которые могут привести к ДТП на автодорогах региона. За лето на региональных дорогах отремонтировано около 190 тысяч ям, еще более 70 тысяч устранили на муниципальной сети", — рассказал министр транспорта МО Игорь Тресков.

Наибольшую активность дорожные службы проявили в начале лета, отремонтировав 50% от общего количества ям. В июле этот показатель снизился почти в два раза и составил 67 тысяч километров. На август приходится только 64 тысячи пробоин дорожного полотна.

Самым аварийным оказался Красногорский район, где было зафиксировано шесть тысяч ям. За ним следуют Егорьевский и Рузский городские округа.

Ситуация на трассах в корне изменилась после того, как два года назад к муниципальной проблеме подключили "Дороги Подмосковья". С помощью фото с GPS-координатами заявка направляется в организацию, отвечающую за тот или иной район.

Показателем улучшения качества стало количество положительных отзывов на портале "Добродел".