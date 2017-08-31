Проблемные дома в Котельниках достроит новый инвестор

МОСКВА, 31 августа – РИА Недвижимость. Власти Котельников назвали компании, которые готовы достроить проблемные дома застройщика "Солидстройгрупп" в микрорайоне Белая Дача, сообщается на официальном сайте городского округа.

В администрации городского округа Котельники прошла очередная встреча с инициативной группой дольщиков домов 6А, 7А и 17А микрорайона Белая Дача, на которой глава муниципалитета Ирина Польникова озвучила компании, готовые достроить проблемные дома "Солидстройгрупп", говорится в материалах.

"На сегодняшний день предложение о завершении строительства домов рассматривают две компании: ГК "ПИК" и ООО "БИГ Девелопмент". Обе компании на основании полного перечня документов "Солидстройгрупп" просчитали экономику и направили официальное подтверждение о готовности участвовать в данной работе", – цитируются в сообщении слова Польниковой.

По ее словам, обоим предполагаемым инвесторам город предложил интересные условия дальнейшего развития застроенной территории Котельников. В настоящий момент с компаниями продолжается переговорный процесс, изучаются условия, на которых они будут завершать строительство. Далее предложения предполагаемых инвесторов будут рассмотрены комиссионно при участии Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, министерства строительного комплекса Московской области и муниципалитета.