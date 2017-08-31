В Подмосковье смертность от онкологии снизилась почти на четверть

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С начала года смертность от онкологических заболеваний на территории Московской области снизилась почти на 25%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за семь месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от новообразований снизился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — сообщила Забралова.

Она добавила, что по итогам семи месяцев 2017 года в регионе зафиксированы самые низкие показатели смертности от новообразований в Центральном федеральном округе. По стране область занимает 19-е место.

"За семь месяцев 2017 года в Подмосковье от онкологии умерло на 2233 человека меньше чем за аналогичный период 2016 года. В этом году в ходе диспансеризации впервые выявлено 1,7 тысячи случаев онкологических заболеваний, из них 485 случаев рака молочной железы", — сказала первый зампред.

По данным пресс-службы, в 2017 году в Подмосковье открылся новый хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе. С его вводом мощность диспансера увеличилась до 700 коек онкологического профиля.