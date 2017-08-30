Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась в Подмосковье

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. С начала года этот показатель сократился на 17%.

За семь месяцев 2017 года в Подмосковье смертность от болезней сердца снизилась на 17,8%. Так, в период с января по июль текущего года от болезней системы кровообращения погибли на 4 743 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В регионе функционируют 22 сосудистых центра и отделения, где оказывают специализированную медпомощь пациентам с инфарктами, инсультами или симптомами этих заболеваний. Они расположены так, чтобы из любого населенного пункта больного можно было доставить в них в течение часа. В этом году в области на дооснащение сосудистых центров и отделений медоборудованием выделили 698 миллионов рублей", — рассказала Ольга Забралова.

В Московской области на сердечно-сосудистую хирургию приходится пятая часть от всего объема высокотехнологичной медпомощи.