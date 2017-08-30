Голодец: Подмосковье вышло в лидеры по развитию социальной инфраструктуры

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В 2017 году в Московской области в эксплуатацию сдадут 17 новых школ.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила подмосковный Наро-Фоминск, где, в частности, осмотрела новую школу. Об этом сообщил телеканал "360". Ольга Голодец отметила, что Московская область уделяет серьезное внимание развитию образовательной инфраструктуры и подчеркнула, что сегодня Подмосковье является абсолютным лидером по развитию социальной инфраструктуры.

"В этом году в Подмосковье будет введено 17 новых школ. Такого количества школ у нас не вводит больше ни один субъект Российской Федерации. По всей стране будет введено 76 школ. Что очень важно — это совершенно новый, очень содержательный подход к развитию социальной инфраструктуры," — сказала вице-премьер.

Строительство новой школы на 1050 учеников в Наро-Фоминске способствовало ликвидации второй смены в двух учреждениях среднего образования. В школе, построенной по индивидуальному проекту, есть три спортивных площадки — теннисная, волейбольная и баскетбольная, два спортзала, борцовский и хореографический залы и два бассейна.

За три года (2017-2020) в Подмосковье планируется построить 233 новых школы, 123 миллиарда рублей на эти цели в бюджете уже предусмотрено.