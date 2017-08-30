Подмосковные отделения подписали соглашение "За честные выборы"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подписи в соглашении поставили представители семи партий.

Члены подмосковных отделений семи политических партий подписали соглашение "За честные выборы". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Избирательной комиссии региона Ирину Коновалову.

По ее словам, представители партий остальных, которые участвуют в выборах депутата Мособлдумы, могут подписать соглашение до 10 сентября, когда будет Единый день голосования в Московской области.

"Соглашение за чистые выборы подписано, список желающих присоединиться не закрыт. И поэтому, если партии, работающие в Подмосковье, участвующие в Единый день голосования, пожелают присоединиться к тем партиям, которые сегодня подписали, будем рады видеть всех", — рассказала Ирина Коновалова.

В Единый день голосования 10 сентября в Московской области проведут 82 избирательные кампании, в том числе довыборы в Мособлдуму, выборы глав муниципалитетов и представителей местного самоуправления.