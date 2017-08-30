В Рузском округе Подмосковья построили новый торгово-офисный центр

Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото

Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдали торгово-офисному центру на улице Федеративной в Рузе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Застройщиком объекта является ООО "Звенигород Инфо". Торгово-офисный центр готов к вводу в эксплуатацию", — сообщил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, площадь трехэтажного здания составляет 5,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся магазины, офисы, кафетерий и медпункт. На втором и третьем этажах — административные кабинеты, залы презентаций и совещаний, а также ряд подсобных помещений.

В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Благоустройство территории отвечает современным стандартам, включая монтаж системы видеонаблюдения, обустройство парковочных мест, заключается в материале.