В Подмосковье снизилась смертность от болезней системы кровообращения

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. С начала текущего года на территории Московской области от болезней системы кровообращения умерло на 4,743 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период в 2016 году, что составляет 17,8%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за январь-июль 2017 года в Подмосковье показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — приводятся в материале слова Забраловой.

Она добавила, что количество людей, умерших от болезней системы кровообращения за семь месяцев, снизилось на 4,743 тысячи человек.

Сейчас Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе по данному показателю и 28-е по стране.

Забралова отметила, что в Московской области работают 22 сосудистых центра и отделения, где оказывают специализированную медпомощь пациентам с инфарктами, инсультами или симптомами этих заболеваний. На дооснащение этих медицинских организаций в 2017 году выделили 698 миллионов рублей.

По данным пресс-службы, в Подмосковье сердечно-сосудистая хирургия составляет пятую часть от всего объема высокотехнологичной медицинской помощи.