Заведено дело за загрязнение реки в Лосино-Петровском

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области выяснили, что ООО "Энергетик", эксплуатирующее очистные сооружения в подмосковном городе Лосино-Петровский, не смогло организовать необходимую очистку стоков, в результате чего произошло загрязнение реки, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"По материалам Минэкологии МУ МВД России "Щелковское" возбудило уголовное дело в отношении ООО "Энергетик", которое эксплуатирует очистные сооружения, расположенные в городе Лосино-Петровский. Общество уличено в недостаточной очистке стоков, что повлекло за собой загрязнение реки Клязьмы", — говорится в сообщении.

Помимо этого, по словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в Ногинском городском суде запланировано рассмотрение протоколов ведомства, которые составлены по итогам нескольких проверок, проведенных по обращениям жителей города, жаловавшихся на резкий неприятный запах от очистных сооружений и загрязнение реки, в которую поступают сточные воды.

Также установлено, что руководители ООО не представили инспекторам документы, регламентирующие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. За это на организацию наложены несколько административных штрафов, дополняется в сообщении.

Коган уточнил, что лабораторный анализ проб воды из Клязьмы в зоне водовыпуска очистных сооружений, выявил значительное превышение ПДК практически по всем контролируемым загрязнителям. В связи с этим Минэкологии в суде намерено добиваться приостановки работы нарушителя на 90 суток, а также подаст отдельный иск с требованием компенсировать ущерб.

Как пояснил министр, в случае рассмотрения уголовного дела в суде лицу, признанному виновным по части 1 статьи 250 УК РФ ("Загрязнение вод"), грозит крупный штраф, либо обязательные работы сроком до одного года.