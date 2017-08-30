В подмосковной Ивантеевке начали строить три новых жилых дома

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке строители приступили к работам по возведению трех жилых домов, работы планируют завершить во втором квартале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства трех 17-этажных односекционных жилых домов, расположенных в квартале 13А городского округа Ивантеевка", — приводятся в материале слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, жилые корпуса — 17-этажные односекционные дома, общей площадью 30,3 тысячи квадратных метров каждый. Каждая новостройка рассчитана на 144 квартиры, в том числе однокомнатных — 112, двухкомнатных — 32, жилой площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров.

"На прилегающей территории предусмотрена наземная парковка, обустроены детские и спортивные площадки, места для отдыха, будет выполнено озеленение", — поясняется в сообщении.

Надзор за строительством объекта ведет отдел №8 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства — второй квартал 2022 года.