Воробьев поднялся на две строчки в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области занимает в этом списке вторую строчку.

В медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ за июль губернатор Московской области занял второе место. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на компанию "Медиалогия".

Согласно медиарейтингу, лидерами стали Сергей Аксенов (Крым), Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область) и Александр Бречалов (Удмуртия).

Заметны перемещения в Топ-20 медиарейтинга у губернатора Орловской области Вадима Потомского (+34) и главы Карелии Артура Парфенчикова (+21).

Губернатор Подмосковья часто упоминался в СМИ в связи с программой "Мой подъезд" и переходом на единые тарифы ЖКХ. В Доме правительства Московской области были подведены первые итоги областной программы "Мой подъезд".

"Мы взяли на себя большую ответственность, включили в программу 32 тысячи подъездов из 60, чтобы их привести в порядок. Такой запрос был от жителей. На условии софинансирования. И эта программа сейчас реализуется", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев также отметил, что переход на единые тарифы ЖКХ в Московской области планируется завершить до конца 2018 года. Губернатор считает важными мероприятия, направленные на благоустройство общественных пространств и защиту прав граждан-участников долевого строительства. Андрей Воробьев поручил строительному блоку правительства свести к минимуму число обманутых дольщиков.