Фестиваль роботов будет проводиться в Подмосковье дважды в год

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 авг — РИА Новости. Фестиваль роботов и робототехники будет проводиться в Подмосковье дважды в год, сообщил журналистам автор проекта "РобоСити" Дмитрий Мартынов.

"Планируется, что первый фестиваль робототехники пройдет в Подмосковье 25 ноября. В дальнейшем фестиваль будет проходить дважды в год: в апреле и ноябре. На первом фестивале будет несколько локаций: выставка проектов-стартапов по робототехнике, лекции от экспертов в индустрии робототехники, состязания для программистов с командным решением поставленных задач и другие мероприятия", — сказал автор проекта. По его словам, планируется, что на фестиваль приедут участники из других регионов России, где есть сильные команды роботехников: из Татарстана, Приморья, Тамбова. Планируемое число посетителей — 2 тысячи человек.

Впервые идея о проведении подобного мероприятия прозвучала на форуме молодежных инициатив "Я — гражданин Подмосковья", проходившем летом в Егорьевске. Проект вошел в десятку лучших и был поддержан губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева добавила, что площадкой для проведения первого фестиваля роботов может стать дом правительства Московской области.