В Подмосковье запустят туристический проект "Экоэлектричка"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Поездка 16 сентября в Талдомский район даст старт работе нового туристического проекта "Экоэлектричка" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Областное министерство культуры открывает новый туристический проект "Экоэлектричка", который познакомит туристов с заповедными местами и природными достопримечательностями региона", — сообщила Забралова.

По данным пресс-службы, проект реализуется совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК).

"Идея создания "Экоэлектрички" приурочена к Году экологии в России. Проект будет представлять собой серию интерактивных экскурсионных программ. Первая поездка состоится 16 сентября, "Экоэлектричка" отправится в Талдомский район", — пояснила Забралова.

По ее словам, туристы прибудут в природный заказник "Журавлиная родина", посетят смотровую площадку, с которой можно наблюдать за серыми журавлями. В программе первой электрички также посещение фермы, мастер-класс и экскурсия по Талдому.

В 2016 году Московскую область посетило 12,5 миллионов человек. Для сравнения в 2013 году туристско-экскурсионный поток в регион составлял 8,5 миллионов человек, заключается в материале.